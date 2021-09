Deutschlands erfolgreichste Crowdfunding-Aktion "Wir haben beinahe 40.000 Liter Wein verloren"

In der Flut haben die Winzer an der Ahr beinahe alles verloren. Aus der Not haben sie „Flutwein“ gegründet, die größte Crowdfunding-Aktion Deutschlands. Spender bekommen die verschlammten Weinflaschen der Katastrophennacht. Ein Gespräch mit den Initiatoren Peter Kriechel und Daniel Koller.