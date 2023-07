Wie haben die Flughäfen den Ansturm bislang bewältigt? Das Fluggastrechte-Unternehmen Air Help hat Verspätungen von mehr als 15 Minuten und Annullierungen im Juni an den europäischen Flughäfen mit 5.000 oder mehr Flügen analysiert. Am schlimmsten waren die Zustände am Londoner Flughafen Gatwick mit 54 Prozent der Flüge, die die Kriterien für Störungen von Air Help erfüllten. Am besten schnitt dagegen der finnische Flughafen Helsinki ab, wo der Flugverkehr mit 18 Prozent der Flüge, die gestörter waren, relativ reibungslos verlief.