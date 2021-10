Flixmobility-CEO Schwämmlein "Wir werden mit beiden Marken weitermachen"

Mit der Übernahme der legendären Greyhound Lines setzt sich Flixmobility in den USA an die Spitze des Fernbusmarkts. Im Interview erklärt CEO André Schwämmlein wieso er beide Marken am Leben lässt und wo Greyhounds Schwächen liegen.