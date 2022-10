Die Aussichten für die Gewinnmargen stuften die Finanzvorstände als "sehr negativ" ein, nur noch knapp über dem Tiefststand in der Eurokrise. Ihre Investitions- und Beschäftigungspläne seien jetzt negativ. "Am niedrigsten liegt die Investitionsbereitschaft in der Autoindustrie und im Maschinenbau", heißt es in der Deloitte-Studie. An der Umfrage zwischen dem 9. und dem 29. September 2022 nahmen 124 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen teil.