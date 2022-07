Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen den südafrikanischen Handelskonzern Steinhoff eine Rekordbuße verhängt. Die 11,29 Millionen Euro, die das Unternehmen mit Wurzeln im Nordwesten Deutschlands zahlen muss, seien die höchste Geldbuße, die die Behörde in der Wertpapieraufsicht bisher für Verstöße gegen Veröffentlichungspflichten verhängt habe, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Bonn.