Apollo ist in Deutschland auch im Banken- und Versicherungs-Sektor aktiv, der von der Bafin überwacht wird. Der Investor ist einer von drei Eigentümern der Oldenburgischen Landesbank (OLB), die auf Expansionskurs ist und an die Börse strebt. Auch an Athora, einem Abwickler von Lebensversicherungsportfolien, sind die Amerikaner indirekt beteiligt.

Hufeld war 2013 zur Bafin gestoßen, zunächst als Chef der Versicherungsaufsicht. 2015 wechselte er an die Spitze der Bonner Behörde, der er in seiner Amtszeit ein schärferes Profil gab. Weil sich die Bafin zu lange hinter den skandalträchtigen und 2020 zusammengebrochenen Zahlungsabwickler Wirecard gestellt hatte, verlor Hufeld aber das Vertrauen des Finanzministeriums, dem die Bafin unterstellt ist. Im Frühsommer hatte er bereits als Industriepartner beim Mittelstandsfinanzierer Rantum Capital angeheuert, hinter dem der ehemalige Investmentbanker Dirk Notheis steht.