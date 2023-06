Es sind unruhige Zeiten an der Stamford Bridge in London. Der englische Fußballklub Chelsea FC wurde in der abgelaufenen Saison in der Premier League nur Tabellenzwölfter, sogar hinter dem in vielen Belangen deutlich kleineren Lokalrivalen FC Fulham. Das ist eine enttäuschende Bilanz mit Blick auf die Summen, welche die "Blues" in den Spielerkader gesteckt haben. Allein in der Wintertransferperiode wechselten acht Spieler für insgesamt 300 Millionen Euro zu dem Traditionsklub. Genützt hat es nichts, auch die insgesamt drei Trainer der Saison brachten den Erfolg nicht zurück.