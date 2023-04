Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 29 Prozent auf gut 6,6 Milliarden Euro, wie die Hella-Mutter am Montag in Nanterre mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Aus eigener Kraft – also ohne Währungs- und Übernahmeeffekte – stieg der Erlös um 17,6 Prozent. Die Aktien von Faurecia stiegen am Vormittag in Paris um mehr als 3 Prozent.