Umsatz: 85,9 Milliarden Dollar

An der Börse: ja

Mitarbeiter: 114,842

Familie: Chey

Familienanteil: 32,7 Prozent

Hauptsitz: Seoul, Südkorea

Gründungsjahr: 1953

Dem einen oder anderen könnte der südkoreanische Konzern noch von den SK Kassetten her bekannt sein. Doch die Zeit dieser Speichermedien ist längst vorbei. Auch wenn der technologische Fortschritt schon weiter ist, CDs und DVDs aus dem Hause SK sind immer noch zu finden. Der Mischkonzern ist schwerpunktmäßig in den Branchen Energie und Chemie aktiv, hat aber auch Unternehmen in den Bereichen IT, Halbleiter, Telekommunikation und Marketing im Portfolio. SK Corp. gilt als drittgrößter Mischkonzern Südkoreas nach Samsung und Hyundai.

Sk Corp. ist auch als SK Group oder SK Holding geläufig. Der Konzern zählt 125 Tochtergesellschaften. In Ungarn stehen beispielsweise zwei Batteriezellwerke, in den USA baut SK Innovation mit Ford Batteriefabriken in Kentucky und Tennessee (USA) und SK On mit Hyundai im US-Bundesstaat Georgia.

Chey Tae-won (62), Neffe des Unternehmensgründers, leitete bis 2012 den Konzern. Er wurde 2013 wegen Unterschlagung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt und zwei Jahre später begnadigt. Chey ist weiterhin größter Aktionär und als Chairman tätig.