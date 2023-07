Fachkräftemangel Wirtschaftsweise empfiehlt Aufnahme von 1,5 Millionen Zuwanderern im Jahr

In der Dienstleistungsbranche herrsche die größte Knappheit, regional sei besonders Ostdeutschland betroffen, in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland sei die Lage dagegen günstiger. Große Unternehmen leiden mehr als kleinere. Insgesamt beklagten mehr als 42 Prozent der befragten Unternehmen einen Mangel an Fachkräften. Bei Rechts- und Steuerberatern berichten sogar rund drei Viertel von Fachkräftemangel.