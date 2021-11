Metaverse Facebook will in die Meta-Welt, doch Roblox ist schon da

Lebensechte Avatare in einer virtuellen Welt: Die Metaverse-Erzählung soll das nächste große Ding im Silicon Valley werden. Der Tech-Riese Facebook will mit dem neuen Namen "Meta" seinen aktuellen Problemen entfliehen: Doch in einer Welt, von der Facebook noch träumt, verdienen Spiele-Entwickler wie Roblox und Epic Games bereits echtes Geld.

Ein Originaltext aus dem "Economist"