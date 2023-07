Mietärger der Notenbanker Die wunderliche Büronot der EZB

Die Europäische Zentralbank hat zwar einen Prachtbau am Main bezogen, für einen Teil der Belegschaft fehlt aber Platz. Auf der Suche nach neuen Büroräumen geraten die Notenbanker in einen Streit, der die höhere Frankfurter Gesellschaft in Wallung versetzt.