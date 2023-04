Noch Mitte Februar hatte ein Mitglied der Unternehmensführung der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, es werde eine "riesige Zustimmung" zu "Project Everest" erwartet. Allerdings gab es intern Widerstände. Das 18-köpfige globale Führungsteam von EY, das den Plan zur Aufspaltung im vergangenen September genehmigt hatte, informierte laut "Financial Times" nun am Dienstag die Partner darüber, dass der Plan vorerst gestoppt sei. Offenbar hatten vor allem Führungskräfte in den USA dagegen opponiert.