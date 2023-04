Strafe gegen Wirtschaftsprüfer Aufsicht erteilt EY wegen Wirecard Wettbewerbsverbot

In ihrem bisher umfangreichsten Verfahren hatte die Apas die Verwicklung von EY in den Wirecard-Fall untersucht. Die Beschlusskammer "Berufsaufsicht" hat nun am 31. März 2023 ihre Entscheidung gefällt. Die Behörde "sieht bei der Prüfung der Abschlüsse der Wirecard AG und der Wirecard Bank AG in den Jahren 2016 – 2018 Berufspflichtverletzungen als erwiesen" an. Im nächsten Schritt seien nun die Bescheide von der Apas zu fertigen, die Betroffenen könnten dann Einspruch gegen diese einlegen, hieß es.