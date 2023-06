Der EY-Weltchef Carmine Di Sibio (60) geht laut einem Bericht der "Financial Times" nach dem Scheitern des eigenen Aufsplittungsplans in den Ruhestand. Das Projekt der Aufspaltung hatte demnach mehr als 600 Millionen US-Dollar Kosten verursacht und erbitterte Machtkämpfe im Unternehmen ausgelöst. Di Sibio hatte den Plan verfolgt, den Beratungszweig von EY auszugliedern und an die Börse zu bringen, dabei stieß er jedoch auf starken Widerstand von vielen Wirtschaftsprüfern des US-Geschäfts.