Die geplante Aufspaltung der drittgrößten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY sorgt offenbar für erhebliche Differenzen innerhalb des Beraternetzwerks. Nach einem Streit mit dem globalen Chef Carmine Di Sibio (59) verlässt die US-Chefin Kelly Grier das Unternehmen, berichtet die "Financial Times" . Grier (53), die erste Frau an der Spitze von EY USA, arbeitet laut Unternehmensangaben seit 30 Jahren für EY und führte zuletzt 81.000 Beschäftigte in 31 Ländern mit einem Jahresumsatz von 21,2 Milliarden Dollar an. Grier gehört auch der Global Executive und Global Practice Group von EY an.