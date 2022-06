Für EY – die mit weltweit 33,6 Milliarden Euro Umsatz 2021 gemeinsam mit KPMG, Deloitte und PwC zu den sogenannten Big Four der Branche zählen – ist es nicht der erste unangenehme Fall in den vergangenen Jahren, der Vertrauen kostet. So erkannten die Wirtschaftsprüfer etwa über viele Jahre nicht die Luftlöcher in der Wirecard-Bilanz, bevor der Dax-Konzern implodierte. Unmut erregte vor allem die womöglich mangelnde Unabhängigkeit zwischen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsarm. Aufsichtsbehörden in den USA, Deutschland und Großbritannien hatten ermittelt, zuletzt hatte die Partnerschaft sogar die eigene Aufspaltung forciert. Erst vor wenigen Wochen hatte sich auch die US-Chefin von EY, Kelly Grier (53), von ihrem Posten zurückgezogen.