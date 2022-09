Geplant ist, EY in eine Wirtschaftsprüfungs- und eine Beratungsgesellschaft zu trennen. Hintergrund dieses Vorhabens ist die Tatsache, dass es dem Unternehmen in seiner bestehenden Form kaum möglich ist, Großkonzerne, deren Bilanzen es prüft, zugleich auch zu beraten. Insbesondere in den USA, wo etwa attraktive Consulting-Mandate führender Tech-Konzerne locken, belastet dies die Geschäfte von EY. So prüft EY beispielsweise die Bücher von Amazon, Salesforce und Googles Muttergesellschaft Alphabet. Diese Unternehmen können die EY-Berater also nicht bei Umstrukturierungen und ähnlichem unterstützen.