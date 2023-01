EY war durch den Wirecard-Bilanzskandal in Deutschland massiv unter Druck geraten, da die Firma die Bücher des Zahlungsunternehmens geprüft und zertifiziert hatte. Mehrere Journalisten und Investoren zweifelten damals an den Bilanzen von Wirecard. Im Juni 2020 war Wirecard zusammengebrochen, als aufflog, dass in der Kasse 1,9 Milliarden Euro fehlten. Infolgedessen hatte EY mehrere große Prüfungsmandate in Deutschland verloren, darunter von der Commerzbank, der DWS und der KfW.