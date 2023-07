Mit einem Anteil von 9,8 Prozent an den Gesamtausfuhren blieben die USA damit exportseitig Deutschlands wichtigster Handelspartner, gefolgt von Frankreich, den Niederlanden und China.

Autos und Kfz-Teile vorne

Wichtigste Exportgüter in die USA waren Autos und Kfz-Teile, sie stiegen um 11,2 Prozent. Danach folgten Maschinen und pharmazeutische Erzeugnisse, wie die Statistiker in Wiesbaden am Mittwoch weiter mitteilten.