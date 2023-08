Erst Ende Juli hatten die Abgänge von Jeff Currie (56) und Julian Salisbury für Aufsehen an der Wall Street gesorgt. Currie, der das Bankhaus nach 27 Jahren Tätigkeit verlässt, zählte zu den prominentesten Analysten bei Goldman Sachs, er hatte die These vom "Rohstoff Superzyklus" geprägt. Im Jahr 2004 sprach Currie gern in Talkshows von der "Rache der Old Economy" und sagte einen steilen Anstieg der Rohstoffpreise voraus, weil Unternehmen zu wenig ins "langweilige" Fördergeschäft investiert hätten.

In den folgenden vier Jahren kletterte der Ölpreis tatsächlich auf ein Rekordhoch, und Goldman verdiente prächtig an Curries "Superzyklus". Ende 2021 beschwor Currie dann eine neue Rohstoff-Preisrallye herauf, die allerdings noch auf sich warten lässt. Goldman-Chefökonom Jan Hatzius lobte Currie nach Ankündigung seines Abschieds in den höchsten Tönen, während im Topmanagement die Sorge wuchs, dass in diesem Jahr noch weitere Abschiedsreden folgen könnten.

Goldman-CIO Julian Salisbury wechselt zur Konkurrenz