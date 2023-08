Der massiv verschuldete chinesische Immobilienentwickler Evergrande hat im ersten Halbjahr 2023 erneut Verluste verzeichnet. Unter dem Strich stand ein Minus von umgerechnet rund 4,2 Milliarden Euro, wie Evergrande am Sonntag in einer Erklärung auf der Website der Börse in Hongkong mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum halbierte der Konzern somit seinen Verlust. Ab Montag sollen die Aktien des Konzerns wieder an der Hongkonger Börse gehandelt werden.