Immobiliensektor in der Krise

Es gebe "wesentliche Unsicherheiten, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gruppe zur Fortführung ihrer Aktivitäten aufwerfen können", heißt es in der Erklärung. Der Immobiliensektor in China steckt weiterhin in einer Krise. Große Bauunternehmen, insbesondere Evergrande, sind nicht in der Lage, Wohnungsbauprojekte abzuschließen. Dies ist auf das seit 2020 anhaltende strenge Vorgehen der Behörden gegen die Verschuldung des Sektors zurückzuführen.