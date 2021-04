Ägypten hält "Ever Given" fest Suezkanal-Behörde fordert eine Milliarde Dollar Schadensersatz

Ägypten hält die Ever Given so lange fest, bis die Schadensersatzfrage geklärt ist. Doch die ist kompliziert. Gut eine Milliarde Dollar fordert die Suezkanal-Behörde - und will ohne Gerichte auskommen.