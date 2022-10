Es sei die Pflicht der Fluggesellschaft, "Millionenschäden abzuwenden und die Zukunftsfähigkeit des gesamten Unternehmens zu sichern", heißt es in einer internen Mitteilung der Eurowings-Geschäftsführung an die Beschäftigten. Der Aufbaupfad des deutschen Flugbetriebs könne wegen der Streikschäden "nicht in der geplanten Form" fortgeführt werden, fuhr das Unternehmen fort.