In diesem Fall würde das Instrument nur dann helfen, wenn es schon durch seine bloße Existenz eine abschreckende Wirkung entfaltet. Das liegt daran, dass für die Listung jedes Landes und jedes Produktes die Zustimmung aller 27 EU-Staaten notwendig wäre.

Als Länder, über die Sanktionen gegen Russland umgangen werden, gelten neben China beispielsweise Kasachstan, Armenien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Türkei wurde zuletzt von EU-Experten bescheinigt, vergleichsweise entschlossen auf Hinweise zu Sanktionsumgehungen zu reagieren.

1 Milliarde Dollar an EU-Exporten an Russlands Wirtschaftspartner verschwunden

Wie wichtig weitere Sanktionen und deren kontrollierte Umsetzung sind, zeigt sich an den Ergebnissen einer Recherche der "Financial Times". Demnach könnten Exporte nach Russland den Machthaber Wladimir Putin (70) in seiner Kriegswirtschaft unterstützen. Laut dem Bericht sind mittlerweile mehr als 1 Milliarde Dollar an EU-Exporten, die eigentlich von Sanktionen betroffen sind, auf dem Weg zu Russlands Wirtschaftspartnern verschwunden.