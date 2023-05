Der Facebook-Mutterkonzern Meta muss eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro in der Europäischen Union bezahlen. Die zuständige irische Datenschutzbehörde DPC unter Helen Dixon hatte zuvor festgestellt, dass der US-Konzern die persönlichen Daten von Nutzerinnen und Nutzern in Europa nicht ausreichend geschützt und damit gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verstoßen hat. Die Daten waren unter anderem an US-Sicherheitsdienste weitegeleitet worden. Die Behörde in Dublin setzte Meta nun zusätzlich eine Frist, den Abfluss der Daten in die USA zu stoppen.