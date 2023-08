Vanmoof, ehemals das höchstfinanzierte E-Bike-Start-up der Welt, hatte Mitte Juli für seinen niederländischen Teil Insolvenz angemeldet . Zuvor hatte das Unternehmen mit einem Antrag auf Zahlungsaufschub Schutz vor Gericht gesucht.

Micromobility beschreibt sich selbst als Pionier der nachhaltigen Transport- und Mobilitätsdienste. Mit Niederlassungen in den USA und Europa umfasst die Holdinggruppe Mikromobilitätslösungen über den Anbieter Helbiz Inc., Fahrzeugvermietung über Wheels Labs Inc. sowie E-Commerce und geplante stationäre Geschäfte über die Marke micromobility.com. Nicht zu verwechseln ist die US-Firma mit Micromobility Industries, eine globale Medienplattform von Mobilitätsanbietern weltweit und Veranstalter von Branchentreffen wie der Messe "Micromobility Europe" kürzlich in Amsterdam.