Künstliche Intelligenz Chinas Internetriese Baidu stellt KI-Chatbot "Ernie Bot" vor

Rund zehn Monate nach dem Start von ChatGPT gibt es jetzt auch in China einen KI-Chatbot für Internetnutzer: Baidus "Ernie Bot" ist wegen der Zensur in China jedoch stark eingeschränkt. Auf die Frage nach dem Massaker auf den Tiananmen Platz in Peking gab Ernie ein bemerkenswerte Antwort.