Produktionsstopp Erneut Kurzarbeit bei Daimler wegen Chipmangels

Der Autobauer Daimler schickt angesichts der Chipkrise in der Fahrzeugbranche nur rund eine Woche nach dem Wiederanlauf der Produktion erneut Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit. Betroffen ist das Mercedes-Werk in Bremen.