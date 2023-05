2022 wollte Eon 5,3 Milliarden Euro investieren. Laut den Mittelfristzielen von Ende 2021 will das Management um Birnbaum bis Ende 2026 rund 27 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Der Fünf-Jahres-Plan könnte nun um ein Jahr weiter geschrieben werden. Über 80 Prozent der Summe sollen bislang in die Netze fließen.

Investitionen in Infrastruktur notwendig

Eon kümmert sich beispielsweise um Neuanschlüsse von Solar- und Windkraft-Anlagen sowie die Modernisierung der Netzinfrastruktur. Dafür muss das Unternehmen viel investieren, um die Planung, Überwachung und Steuerung der Netze zu digitalisieren.

"Das größte Problem im Moment ist nicht der Ausbau von Windrädern, sondern der der Infrastruktur", analysierte CEO Birnbaum kürzlich im Interview mit manager magazin . "Es wäre total egal, ob wir auf einen erneuerbaren Anteil von 80 oder 75 Prozent kommen, solange nicht die Infrastruktur dafür steht", urteilt der Chef des Essener Energieversorgers. Das heißt: Ohne Netze rücken die Klimaziele in immer weitere Ferne.