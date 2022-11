1 / 6

Kategorie Innovation: Preisträger Joachim Kuhn (Va-Q-Tec, 3.v.l.) mit (v.l.n.r.) Manfred Wittenstein (Vorsitzender der Jury), Laudatorin Ev Bangemann (EY Deutschland), Moderatorin Judith Rakers, Laudator Martin Dürrstein und Wolfgang Glauner (EY).

Geht es um Isolationstechnik, zählt die Va-Q-Tec aus Würzburg ohne Frage zu den besonders innovativen Unternehmen des deutschen Mittelstands. Vorbild für die Isolierleistung der Va-Q-Box ist eine Vakuumisolationstechnik, die sich auch in der Raumfahrt bewährt hat. Die von Va-Q-Tec entwickelten Vakuumisolationspaneelen funktionieren nach dem Prinzip der "Thermoskanne". 2001 gegründet ist der Konzern Pionier in einer Branche, die aktiv am Klimaschutz arbeitet und ständig neue, energieeffizientere und rohstoffsparende Lösungen für zahlreiche Industrien entwickelt. Sei es zu Lande in Form von Wärme- und Kältespeicherelementen in Autos oder in der Luft in Form von Spezialcontainern für den Transport über den Wolken. In den Behältern aus Würzburg werden auch die Impfstoffe gegen das Coronavirus transportiert. Aus dem Start-up mit fünf Mitarbeitern ist dabei in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein Global Player mit rund 600 Mitarbeitern und Standorten auf drei Kontinenten geworden.