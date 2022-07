Auch in der einst gehypten Krypto-Branche gehen die Schwergewichte mit Kündigungen voran. Die US-Kryptobörse Coinbase strich im Juni rund 1100 Jobs und damit 18 Prozent der Stellen weltweit. Coinbase-CEO Brian Armstrong warnte von einer drohenden Rezession, die für eine Krypto-Winter mit neuen Kursstürzen bei Bitcoin, Ether und Co sorgen könnte. Der Kryptogeld-Verleiher Celsius, der durch seine drohende Insolvenz bereits für Schockwellen gesorgt hat, strich Anfang Juli 150 Jobs und damit jede vierte Stelle. Beim Celsius-Rivalen BlockFi musste jeder fünfte Mitarbeiter gehen, beim Wiener Kryptospezialisten Bitpanda waren es mit 270 entlassenen Mitarbeitern rund ein Viertel der Belegschaft. So lange die Risikofreude an den Aktienmärkten und bei Krypto-Assets nicht zurückkehrt, so lange müssen weitere Beschäftigte um ihre Jobs bangen.

Anstieg im Mai und Juni - und wohl auch im Juli

Die Kündigungswelle ist bei Start-ups und in der Techbranche derzeit am stärksten zu spüren. Sie macht aber auch vor anderen Unternehmen nicht halt. In der boomenden Mobility-Branche musste das US-Unternehmen Rad Power Bikes kürzlich rund 10 Prozent seiner Beschäftigten entlassen, das Londoner Unternehmen Cazoo mit 750 Beschäftigten sogar 15 Prozent. Der Scooter-Verleiher Bird aus Los Angeles, der auch in Deutschland in einem harten Verdrängungswettbewerb steckt, trennte sich jüngst von 20 Prozent der Beschäftigten weltweit.

Die Zinsen in den USA dürften im Juli erneut um mindestens 0,75 Prozent steigen. Die Fed will die Inflation in den USA um jeden Preis einfangen. Kapitalgeber dürften ihren neuen, zurückhaltenden Kurs beibehalten. Damit ist es auch wahrscheinlich, dass nach dem deutlichen Anstieg der Kündigungen im Mai und Juni der Juli ein neues Monatshoch bei den Entlassungen markiert. Die Welle steigt, sie bricht noch nicht.