Hornbach berichtet auf Nachfrage, dass man am Verwaltungsstandort in Bornheim zwei der fünf großen Gebäudekomplexen ab dem 15. Oktober nicht mehr beheizen werde. So solle der Strom-, Gas- und Wasserverbrauch vor Ort auf ein "absolutes Minimum" begrenzt werden, erklärt ein Sprecher. Die 1800 Beschäftigten würden seit der Pandemie sowieso überwiegend im Homeoffice arbeiten. Wer dennoch ins Büro kommen wolle, könne sich über Desksharing einen Arbeitsplatz in einem der beheizten Gebäude blocken, so Hornbach. Konkurrent Obi will durch das "hybride Arbeitsplatzkonzept" in den Verwaltungsgebäuden nicht genutzte Büroflächen ebenfalls "entsprechend regulieren", teilt das Unternehmen mit. Eine verschärfte Homeoffice-Regelung für die Mitarbeitenden gelte nicht.