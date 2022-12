Energiekrise Staat gibt eine halbe Billion Euro für sichere Energie aus

Deutschland strebt an, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis 2030 von 42 Prozent im Jahr 2021 auf mindestens 80 Prozent zunimmt. Bei den derzeitigen Ausbauraten liegt dieses Ziel jedoch noch in weiter Ferne. Im Jahr 2021 wurden in Deutschland lediglich 5,6 Gigawatt (GW) an Solarkapazitäten und 1,7 GW an Onshore-Windkapazitäten installiert.

Um das 80-Prozent-Ziel zu erreichen, müssten die Installationen neuer Onshore-Windkraftanlagen und neuer Solaranlagen deutlich schneller vorangetrieben werden, wie aus einem Bericht der Bundesregierung und der Bundesländer vom Oktober hervorgeht. Aus Sicht von Susi Dennison, Senior Policy Fellow beim Think-Tank European Council on Foreign Relations (ECFR), hat Deutschland zwar einen guten Job gemacht, Gasmengen durch Strom aus dem Spotmarkt zu ersetzen, dabei aber seinen Ruf als Vordenker in Sachen sauberer Energie eingebüßt. "Was bei der deutschen Strategie wirklich fehlt, ist ein ähnliches Augenmerk auf einen schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien" merkte sie an. Jetzt sei die Zeit, in die Infrastruktur von Wasserstoff und Windkraft zu investieren, um Gas zu ersetzen.

Schwierige LNG-Pläne

Im März hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53, Grüne) das Ziel ausgegeben, russisches Gas bis Mitte 2024 zu ersetzen. Viele Wirtschaftswissenschaftler und Akteure aus der Energiebranche halten dies für zu ehrgeizig. Marcel Fratzscher (51), Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), und Markus Krebber (49), Vorstandschef des größten deutschen Stromerzeugers RWE, erwarten, dass dies frühestens 2025 gelingen könnte – und auch nur dann, wenn alternative Energiequellen gefunden oder schnell ausgebaut werden.

Auch beim Thema LNG müssen noch große Anstrengungen unternommen werden. Da Deutschland aufgrund seiner langjährigen Abhängigkeit von russischem Gas über keine eigene LNG-Infrastruktur verfügt, beginnt der Aufbau der Importkapazitäten erst jetzt. Um die Gasversorgung zu diversifizieren, setzt Deutschland vorerst auf schwimmende Importterminals, von denen der Erste vor wenigen Tagen in Betrieb genommen wurde. Weitere sollen bis Ende 2023 folgen.