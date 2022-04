Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat den Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea zum Jahresauftakt in die roten Zahlen rutschen lassen. Wegen einer milliardenschweren Abschreibung auf Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Russland -Geschäft hat die BASF -Tochter hohe Verluste geschrieben. Der Nettoverlust habe in den ersten drei Monaten eine Milliarde Euro betragen, teilte der Konzern am Donnerstag in Kassel mit.

Für die Forderung nach einem Energieembargo und einem sofortigen Stopp aller bestehenden Projekte in Russland zeigte Mehren Verständnis. Aber er verstehe auch das komplexe Dilemma, in dem die Bundesregierung stecke. Denn sie trage große Verantwortung für Deutschland , für die Wettbewerbsfähigkeit, für Wohlstand und gesellschaftlichen Frieden. Gasimporte aus Russland könnten "ersetzt werden. Aber nicht schnell", fügte er hinzu.

Wintershall führt Russland-Geschäfte fort

An seinen bestehenden Projekten in Russland will Wintershall trotz des Krieges in der Ukraine festhalten. Nach "intensiven Diskussionen" habe sich die Geschäftsführung entschieden, "unsere Beteiligung an unseren Projekten in Russland weiterzuführen", sagte Mehren. Neue Projekte in Russland würden aber nicht mehr begonnen, Zahlungen an Russland seien ausgesetzt worden.

Mehren verwies auf die Verantwortung des Unternehmens für die eigenen Mitarbeiter und die europäische Energieversorgung. Hätte sich das Unternehmen für einen vollständigen Rückzug vom russischen Markt entschieden, so wären "Vermögenswerte in Milliardenhöhe an den russischen Staat gefallen".