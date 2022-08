Schutzschirm bislang nicht nötig

Bei anderen Energieversorgern in Österreich gebe es keine vergleichbare Situation, sagte Klima-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne). Auch ein entsprechender Schutzschirm für die Branche, wie es ihn bereits in Deutschland gebe, sei bisher von den Unternehmen nicht für notwendig erachtet worden, hieß es. In Deutschland hatte bereits der in Finanznöte geratene Energiekonzern Uniper staatliche Hilfen bekommen, die aber offenbar nicht ausreichten. Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach bat den Bund in dieser Woche um weitere vier Milliarden Euro. Nach Kritik an der Gasumlage, mit der notleidende Konzerne wie Uniper gerettet werden soll, kündigte die Regierung eine Überarbeitung des Instruments an.