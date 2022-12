Verpflichtung zur Neuausrichtung des Konzerns

In diesem Gutachten der Hamburger Kanzlei Rechtsanwälte Günther kommen die Autoren John Peters und Roda Verheyen (50) zu dem Schluss, dass dem Bund mit der Leitung von Uniper auch eine neue Aufgabe zukommt: "Durch den Staat 'gerettete' Unternehmen mit einem erheblichen CO2- beziehungsweise Methan-Fußabdruck können wegen des Gewichts des Klimaschutzgebotes nicht nur schlicht stabilisiert werden, sondern müssen jedenfalls hinsichtlich ihrer klimaschädlichen Auswirkungen auch so gestaltet werden, dass ihre Geschäftstätigkeit sich an einem Paris-kompatiblem Reduktionspfad ausrichtet", heißt es in dem Gutachten. So bekannte sich die Bundesregierung kürzlich auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten erneut zum 1,5 Grad-Ziel.