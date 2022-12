Bei den vier Nominierten handele es sich neben Blades um die Wirtschaftsingenieurin Jutta Dönges (49), die Energierechtlerin Ines Zenke (51) und den ehemaligen Eon-Finanzchef Marcus Schenck. Schenck sei derzeit mit seiner Finanz- und Energieexpertise an der Stabilisierung von Uniper beteiligt, indem er in seiner Rolle als Investmentbanker von Lazard die Bundesregierung berät. Dönges und Zenke würden vom Bund entsandt. "Gemeinsam mit dem neuen Aufsichtsrat wollen wir Uniper strategisch weiterentwickeln und in die Gewinnzone zurückführen", sagte Vorstandschef Klaus-Dieter Maubach (60).