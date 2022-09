Der angeschlagene Energiekonzern Uniper steht vor einer Verstaatlichung. Uniper befinde sich in abschließenden Gesprächen mit dem Bund und dem finnischen Mutterkonzern Fortum über eine Änderung des im Juli vereinbarten Stabilisierungspakets, teilte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mit. Im Ergebnis dieser Änderungen sei vorgesehen, dass der Bund eine "signifikante Mehrheitsbeteiligung" an Uniper erhalte.