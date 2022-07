Habeck sieht auch die Eigentümer in der Pflicht

Die Fortum-Aktie verlor an der Börse in Helsinki am Montag mehr als vier Prozent. Auch für die Uniper-Aktie ging es am Morgen abwärts. Zuletzt lag ihr Kurs mehr als 12 Prozent im Minus bei 9,63 Euro. Die am Montag erfolgte Abschaltung der Gaspipeline Nord Stream 1 drückt bei den Anlegern auf die Stimmung. Vorerst handelt es sich nur um einen geplanten Wartungsstillstand. Allerdings ist ungewiss, ob Russland die Lieferung nach der mehrtägigen Pause wieder aufnehmen wird.

Die Gewerkschaft Verdi warnte vor einer Zerschlagung des Konzerns. "Wir wollen Uniper als Ganzes erhalten", sagte das Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, Christoph Schmitz, in einem am Montag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Der Vorschlag von Fortum für einen Umbau Unipers laufe offensichtlich auf eine Zerschlagung hinaus. "Das lehnen wir strikt ab. Dann wären alle 5000 Arbeitsplätze in Deutschland bedroht."