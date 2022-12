Übernahme schon von EU-Kommission gebilligt

"Uniper will alle Kredite zurückzahlen und so wenig wie möglich vom geplanten genehmigten Kapital in Höhe von 25 Milliarden Euro in Anspruch nehmen. Letztlich werden wir als Organisation weiterhin beweisen, dass wir die finanzielle Unterstützung bei jedem Schritt des Weges wert sind", hieß es weiter in dem Manuskript von Maubachs Rede.

Die Übernahme ist von der EU-Kommission bereits genehmigt worden, allerdings ist noch nicht bekannt, unter welchen Auflagen. Beobachter gehen davon aus, dass Uniper Teile seines Geschäfts abgeben muss. Wann diese beihilferechtlichen Auflagen veröffentlicht werden, ist noch offen.