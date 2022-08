Deutschlands größter Gasimporteur Uniper braucht nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (52) dringend Gelder aus der Gasumlage. Noch kämen die Gelder der erst ab Oktober greifenden Gasumlage aber nicht bei dem Konzern an, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag im Deutschlandfunk. "Das ist der Grund, warum Uniper jetzt schon wieder nicht mehr in der Lage ist, Gas einzukaufen."