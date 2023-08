Der in der Ukraine-Krise vom Staat aufgefangene Energieversorger Uniper will nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen bis 2030 über acht Milliarden Euro in klimafreundlichere Technik investieren. "Durch die erfolgreiche Stabilisierung und unsere finanzielle Erholung haben wir uns wieder Spielraum für neues Wachstum und den Unternehmensumbau erarbeitet", sagte Vorstandschef Michael Lewis (55) am Dienstag. Der Konzern wolle schneller grüner werden und sein Ziel der CO2-Neutralität bereits 2040 erreichen – zehn Jahre früher als bisher geplant. Dazu will Uniper seine Kraftwerke umbauen, bis 2030 will Uniper mehr als 80 Prozent seiner installierten Kraftwerksleistung zur CO2-freien Stromproduktion nutzen. Auch investiere der Düsseldorfer Versorger in Solar- und Windkraftanlagen, "wo ein deutliches Wachstum angestrebt wird". Spätestens 2029 ende bei Uniper die Stromproduktion aus Kohle.