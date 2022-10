Der vor der Verstaatlichung stehende Energiekonzern Uniper stemmt sich gegen eine Zerschlagung. Mit dem Bund sei man in guten Gesprächen zur Umsetzung der angekündigten Übernahme der 99 Prozent an Uniper, sagte ein Konzernsprecher der "Rheinischen Post". "Die Herauslösung einzelner Teile, wie es nun etwa die Freien Wähler in Bayern fordern, ist kein Thema und würde auch nichts zur Versorgungssicherheit beitragen."