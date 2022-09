Uniper-Chef Maubach "Das Schlimmste steht uns noch bevor"

Kaum hatte der russische Staatskonzern Gazprom angekündigt, vorerst kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 zu leiten, schossen die Gaspreise zu Wochenbeginn um bis zu 30 Prozent in die Höhe und knickten die Börsenkurse weltweit ein. Am Dienstag nun fiel der Preis für europäisches Erdgas wieder spürbar: Am Nachmittag kostete der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas etwa 220 Euro je Megawattstunde. Das waren rund 10 Prozent oder 25 Euro weniger als am Vortag. Der TTF-Kontrakt gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau am Erdgasmarkt.