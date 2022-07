Das Rettungspaket für den angeschlagenen Versorger Uniper ist besiegelt. Der Staat beteilige sich über eine Kapitalerhöhung mit rund 30 Prozent an Uniper, um den für die Gasversorgung in Deutschland zentralen Konzern zu stützen, teilte das Düsseldorfer Unternehmen am Freitag mit. Darauf hätten sich die Bundesregierung, Uniper und der finnische Mehrheitseigner Fortum verständigt. Eine Zerschlagung Unipers ist damit vom Tisch. Die Uniper-Aktie legte kurz nach der Nachricht rund 10 Prozent zu.