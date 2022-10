TSMC Weltgrößter Chipfertiger kappt Investitionsziel

In der Chipbranche gibt es ein weiteres Krisensignal: Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC will in diesem Jahr rund 10 Prozent weniger investieren als bislang geplant. So sollen die Investitionen nur noch bei rund 36 Milliarden US-Dollar statt bei mindestens 40 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Taipeh mit.