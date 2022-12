Bei der privat betriebenen Anlage in Lubmin kam es nach Angaben des Betreibers bereits zu Verzögerungen aufgrund des rauen Wetters. Ein schwimmendes Terminal mit dem Namen "Neptun" hat zwar kürzlich den Hafen von Mukran in Deutschland erreicht, aber die Verschiffung zu seinem endgültigen Bestimmungsort in Lubmin wird von einer Verbesserung des Wetters abhängen.

Weitere Verzögerungen möglich

"Das Wetter spielt bei einem Offshore-Projekt immer eine nicht unerhebliche Rolle – vor allem im Winter", sagt Stephan Knabe, Aufsichtsratsvorsitzender des Betreibers Deutsche ReGas. "Das bedeutet, dass bei zu starkem Wind und zu hohem Wellengang die Arbeiten am Schiff – auch im Hafen von Mukran – nicht durchgeführt werden können und die Neptun auch nicht in den Zielhafen in Lubmin überführt werden kann."