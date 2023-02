Auch Equinor steigerte seinen Gewinn um mehr als das Doppelte auf 74,9 Milliarden Dollar (70 Milliarden Euro) und kündigte eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 0,30 Dollar je Aktie an statt 0,20 Dollar. Zudem soll eine Sonderdividende in Höhe von 0,60 Dollar ausgezahlt werden. Damit summiere sich die Ausschüttungssumme auf etwa elf Milliarden Dollar. Der Vorstand bestätigte erneut einen regelmäßigen Aktienrückkauf in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar und kündigte für 2023 einen außerordentlichen Rückkauf von 4,8 Milliarden Dollar an.

Investitionen bei Adani-Projekt auf Eis gelegt

Angesichts der jüngsten Leerverkäufe gegen die indische Adani-Gruppe hat Total eine geplante Investition in Höhe von 4 Milliarden Dollar in ein gemeinsames Projekt um grünen Wasserstoff erst einmal auf Eis gelegt, wie die Financial Times berichtet . Man wolle abwarten, bis es mehr Klarheit um die Situation des Industriekonglomerats gebe, hieß es von Total. Geplant war eine 25-prozentige Beteiligung an Adani New Industries. Das Projekt sei angekündigt, aber noch keine Verträge unterschrieben gewesen, sagte der Total-Chef am Mittwoch gegenüber Journalisten.